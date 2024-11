Blitz, Donner und viel Regen: Bangen in São Paulo: Unwetter hält Formel 1 auf

Der Regen kam allerdings mit Ansage. Denkbar ist, dass bei einer Absage der Qualifikation am Samstag diese am Sonntagmorgen nachgeholt wird. Es wäre nicht das erste Mal. Allerdings ist auch die Vorhersage für Sonntag ähnlich bis noch schlechter mit einer äußerst hohen Regenwahrscheinlichkeit.

Was passiert, wenn dann auch nicht gefahren werden könnte, weiß noch niemand. Der Große Preis von Brasilien ist das dritte Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, los war es in Austin gegangen, weiter in Mexiko-Stadt. Bis zum nächsten Grand Prix, der in Las Vegas stattfindet, sind es drei Wochen.