Blitz und Donner Was bei Gewitter passiert – und was daran besonders ist

Stromstärken von über 150.000 Ampere sind möglich, in seltenen Fällen sogar über 300.000. Zum Vergleich: Viele Haushaltsgeräte nutzen weniger als zehn Ampere. Ein Blitz kann also zigtausendmal so stark sein. Interessanterweise treten solche extrem starken Blitze nicht zwingend bei den heftigsten Gewittern auf – auch unscheinbare Wintergewitter können sehr starke Entladungen hervorrufen.

Warum kann man den Regen manchmal riechen?

Nach längerer Trockenheit liegt mit den ersten Regentropfen oft ein ganz besonderer Geruch in der Luft – Petrichor genannt. Der Begriff stammt aus den altgriechischen Wörtern "petros" (Stein) und "Ichor", der sagenumwobenen Flüssigkeit in den Adern der Götter. Geprägt wurde er 1964 von zwei australischen Forschern. Der Duft entsteht, wenn Regen auf trockenen Boden trifft: Pflanzen scheiden bei Trockenheit ein Öl aus, das sich an Bodenpartikel bindet.

Beim Aufprall der Tropfen werden winzige Bläschen gebildet, die den Duftstoff in die Luft schleudern. Besonders intensiv riecht es bei leichtem Regen auf trockenen Lehmböden. Manche Menschen nehmen diesen Geruch sogar schon wahr, bevor der Regen beginnt – denn steigende Luftfeuchtigkeit kann die Duftstoffe vorab freisetzen.

Was tun bei Gewitter?

Gewitter übersteht man nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am besten in festen Gebäuden oder im Auto. "Wird man im Freien überrascht, sollte man allein stehende Bäume, hohe Türme und Masten, Metallzäune und Gewässer meiden und keinesfalls der höchste Punkt in der Umgebung sein", rät er. "Am wirksamsten ist, wenn man in einer Bodenmulde in die Hocke geht, die Füße eng zusammenstellt und die Arme um die Beine schlingt."