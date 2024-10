Blues im Wiesental: Auch im Herbst gibt es wieder Blues auf die Ohren

Doch zunächst ging Manfred Bockey, der bei dem Verein für das Programm verantwortlich zeichnet, beim Pressegespräch auf das jüngste Dreyland Bluesfestival ein. So habe der Verein mehr Zuhörer verzeichnet als im Vorjahr, was – neben dem guten Wetter – womöglich auch an der Auszeichnung mit dem German Blues Award gelegen habe. Zudem seien mehr Besucher von außerhalb, etwa Freiburg und der Schweiz, gezählt und auch mehr Pässe für alle drei Konzerte verkauft worden. Der Verein habe hinterher durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Insgesamt seien 1000 Besucher zu den Konzerten des Festivals gekommen, davon mehr als 400 zu dem Doppelauftritt in Schopfheim. Der Verein wolle an seinen Sozialtickets festhalten, um auch ärmeren Mitbürgern einen Konzertbesuch zu ermöglichen. 33 würden pro Stadt ausgegeben, wobei die Verteilung in Wehr und Rheinfelden noch einmal überdacht werden solle, um mehr Menschen zu erreichen.