Blues im Wiesental: Verschiedene Facetten kommen zum Zug

Foto: zVg

Elemente von Rock, Soul und Jazz verbinden Jessie Lee and the Alchemists aus Frankreich. Zu hören sind sie am Donnerstag, 8. Mai, 20 Uhr, im „Hirschen“ in Langenau. „Rockig und dynamisch“ beschreibt Bockey ihren Stil. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein so hochdekorierter Musiker wie Dom Martin in Schopfheim Station mache, sagte Bockey. Aber am Freitag, 13. Juni, 20 Uhr, sei er auf dem Sportgelände des FV Fahrnau zu hören. Ob es klappt, sei noch unsicher, aber Mitte Juli könnte Kirk Fletcher mit traditionellem Blues ebenfalls beim FV Fahrnau auftreten, so Bockey weiter.

Mehrere Anläufe habe es schon gegeben, Gaëlle Buswell nach Schopfheim zu bekommen. Am Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr, im „Hirschen“, sei es dann so weit.

Dom Martin macht in Fahrnau Station. Foto: zVg/Tony Cole

Foto: zVg/Eric Martin

Mit der Ellis Mano Band trete am Freitag, 28. November, 20 Uhr, im Hirschen eine der führenden Schweizer Bluesbands auf. Weit dürfte die Anfahrt nicht sein, die vier Musiker kommen aus dem Aargau.