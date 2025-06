Blutspenderehrung: 166 Erstspender in der 2-Länderstadt

2024 hat es im Weiler Stadtgebiet zwölf Blutspendetermine gegeben. 1871 Personen ließen sich Blut abzapfen, was ein Plus von knapp 300 Spendern darstellt. Darunter, und das ist genauso erfreulich, waren 2024 166 Erstspender. „Jede Spende zählt“, sagte sie im Beisein von Klaus-Michael Effert, dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Weil am Rhein-Haltingen, und Franz Götzfried, dem neuen Bereitschaftsarzt des Ortsvereins.

Drei Spender haben 75 Mal gespendet

Bei der Feierstunde mit Imbiss und Umtrunk im Rathaus stand ein Trio besonders im Mittelpunkt. Als „beeindruckend“ bezeichnete die Oberbürgermeisterin die Leistung von Rosemarie Hofmann, Christian Specht und Jutta Sterker, die für 75-maliges Blutspenden die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und Gravur erhielten. Stöcker: „Ihre außergewöhnliche Leistung ist ein Beispiel für Engagement, Mitgefühl und ein leuchtendes Vorbild für uns alle.“