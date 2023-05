Boardinghaus in Steinen Shisha-Bar löst Sorgen aus

Keine Überschneidung

Bürgermeister Gunther Braun sagte, dass dies theoretisch möglich sei. Immerhin handle es sich um ein Gewerbegebiet und sei baurechtlich zulässig. Man müsse abwägen, ob und was man dagegen machen könnte.

Die Aufregung versteht Volker Fischer nicht. Er ist Geschäftsführer der Mawo Wittlingen, die das Boardinghaus an der Bahnhofstraße baut. Es habe von Anfang an in den Plänen gestanden und sei auch so vom Baurechtsamt genehmigt worden. Die Shisha-Bar wäre auch hinter dem eigentlichen Restaurant untergebracht. Und solche Bars öffneten in der Regel nicht in den Zeiten, in denen Schule und Kindergärten frequentiert seien.