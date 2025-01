Böllen: Abschied und Neuanfang in Böllen

Sie bezeichnete ihn als „Garant für ein vertrauensvolles Miteinander“. Mit seiner Ausgeglichenheit und seiner humorvollen Art habe er auch in schwierigen Situationen ausgleichend gewirkt und sich mit Offenheit neuen Themen zugewandt. Wie groß die Unterstützung für Kiefer gewesen sei, zeigten die beeindruckenden Ergebnisse seiner Wiederwahl, so die Landrätin. Sie dankte auch Kiefers Frau. Denn als Familie sei man immer mit eingebunden in das Bürgermeisteramt, so die Landrätin.

„Mit aller Welt verbunden“

Böllen sei kein hinterwäldlerisches Dorf, sondern dank Breitbandversorgung „mit aller Welt verbunden. „Manch größere Gemeinde träumt von einem solchen Anschluss“, fügte Dammann an. Sie wünschte Kiefer, der 24 Jahre Böllens Gemeindeoberhaupt war und am 10. Januar 2001 in sein Amt eingeführt wurde, „Gesundheit, Zeit für die Familie und Gottes reichen Segen. Ich bin sicher, dass Sie Ihrer Nachfolgerin Susanne Broghammer mit Rat und Tat zur Seite stehen.“