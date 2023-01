Von Kassenverwalter Stefan Heimann war zu erfahren, dass man 2022 mit einem Minus abschloss, was auf den Kauf eines eigenen Zeltes für das Heimturnier zurückzuführen sei. Trotzdem stehe der Verein finanziell nicht schlecht da.

Trainer Patrick Frank gab einige Turniertermine bekannt. Beim Heimturnier in Schönau am 30. Juli findet die Deutsche Meisterschaft in der 700 Kilogramm-Klasse sowie die Jugendmeisterschaft statt. Die Weltmeisterschaft indes wird in Sursee in der Schweiz ausgetragen und auch an Turnieren der Deutschen Tauziehliga nehmen die Böllener teil.