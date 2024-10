In der Gemeinde Böllen ist eine erste Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 10. November, eingegangen. Die Gemeinderätin und Erzieherin Susanne Broghammer (Jahrgang 1979) hat sich auf das Amt beworben, teilt der GVV Schönau mit. Die Prüfung der eingegangenen Wahlvorschläge findet am Montag, 14. Oktober, statt. Seit dem 22. August kann man sich bewerben. Wer Bürgermeister in der mit 95 Einwohnern kleinsten Gemeinde Baden-Württembergs werden will, kann seine Bewerbung noch bis Montag, 14. August, 18 Uhr, bei der Gemeinde Böllen einreichen. Nach 24 Jahren im Amt kandidiert der amtierende Bürgermeister Bruno Kiefer nicht mehr. Er zeigte sich im August im Gespräch mit unserer Zeitung zuversichtlich, dass es Bewerbungen für das Amt geben wird. Für die Bürger sei es schön, wenn sie eine Wahl mit einem oder zwei Kandidaten haben, sagte er damals.