Böllen: „Nebenher“ ein ganzes Dorf wuppen

Die Balance zwischen Beruf und Amt

Doch gibt es in einer solch kleinen Gemeinde mit gerade einmal 100 Einwohnern überhaupt viel für eine Bürgermeisterin zu tun? Klar, sagt Broghammer. Der Verwaltungsaufwand bringe schließlich die gleichen Herausforderungen mit sich wie in größeren Gemeinden. Broghammer arbeitet als Erzieherin in der Kita-Gruppe des katholischen Kindergartens Schönau – in Teilzeit. Zu den großen Herausforderungen für sie gehöre es, ihre Arbeit und das Ehrenamt als Bürgermeisterin in Balance zu halten. Es sei so vorgesehen, dieses Amt „nebenher zu schaffen“. Aktuell müsse sie sich aber erst noch in alles einarbeiten. Und sie müsse lernen, welche Termine Priorität haben. Dankbar sei sie, dass ihr dafür ihr erfahrener Vorgänger Bruno Kiefer zur Seite steht.