Böllen Rückblick Tauziehsaison Wieden/Böllen

Die starken Männer aus Böllen wurden in der Deutschen Tauziehliga beim Heimkampf in Schönau Deutscher Meister in der 680 Kilogramm-Gewichtsklasse. Die Jugendtauzieher aus Böllen erzogen sich ebenfalls in Schönau in der U 23-Klasse Platz vier. In der 700 Kilogramm -Schwergewichtsklasse sicherte sich Böllens Mannschaft im Olympiapark in München den Vizemeistertitel, ebenfalls in München kam das 580 Kilogramm-Mixteam mit Frauen aus Kaiserberg auf Platz drei. In Neuried erzog sich Böllen in der 600 Kilogramm-Meisterschaft Platz vier.

Auch nahmen Tobias Ortlieb und Patrick Frank von den Tauziehfreunden Böllen an internationalen Turnieren in Bristol in England und in Sins in der Schweiz teil – als Vorbereitung für die „World Games“ in Birmingham in den USA. Dort erzog man sich in der 640 Kilogramm-Klasse Platz vier und bei der Weltmeisterschaft in Holten in den Niederlanden sogar den ersten Platz.