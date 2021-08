Börse in Frankfurt Anleger bleiben nach Kursverlusten vorsichtig

Im Autosektor knüpften die Vorzugsaktien von Volkswagen an ihre jüngsten Verluste an und fielen am Dax-Ende um rund zwei Prozent. Wegen der Knappheit bei Halbleitern soll die Produktion im Stammwerk in Wolfsburg nach der Sommerpause nur eingeschränkt anlaufen. Es wird Kurzarbeit beantragt. Bereits am Vortag hatte ein Bericht über eine anstehende Produktionskürzung beim japanischen Autobauer Toyota wegen des Mangels an Halbleitern Autowerte generell belastet.