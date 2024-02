Frankfurt/Main - Gestützt von Kursgewinnen an der Wall Street und starken Zahlen zweier US-Technologieriesen ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in den Handel am Freitag gestartet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,75 Prozent auf 16.985,84 Punkte und nähert sich damit wieder seinem Rekordhoch bei gut 17.000 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex ein Gewinn von rund 0,1 Prozent an.