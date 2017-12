Börse in Frankfurt Dax bleibt immer weiter hinter Dow zurück

Nachrichten-Ticker

09:45 CDU drängt SPD zu weiteren Gesprächen

Berlin - Nach dem Gespräch der Spitzen von CDU, CSU und SPD beim Bundespräsidenten beraten die Parteiengremien heute intern über die Möglichkeiten für eine große Koalition. Besonders aus der CDU ist der Wille nach schnellen Koalitionsverhandlungen zu vernehmen. Auch wenn über Inhalte der Unterredung der Parteispitzen am Abend zunächst nichts bekannt wurde, kündigten die Jusos ihre massive Gegenwehr gegen eine mögliche Neuauflage eines solchen Bündnisses an. Der SPD-Parteinachwuchs startete am Vormittag die Kampagne #NoGroko.

09:43 Tote bei Taliban-Angriff auf Studentenheim in Pakistan

Islamabad - Bei einem Angriff der pakistanischen Taliban auf ein Studentenheim in der Stadt Peshawar sind mindestens 14 Menschen getötet worden, darunter die 5 Angreifer. Ein Arzt an einer großen Klinik berichtete, dort seien mindestens fünf tote Studenten und ein toter Wächter eingeliefert worden. In eine andere Klinik wurden drei Tote gebracht. Die Polizei hatte zunächst nur von Verletzten unter den Studenten und Sicherheitskräften berichtet. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich etwa 100 Menschen in dem Gebäude auf.

09:24 Jusos kündigen "erbitterten Widerstand" gegen Groko an

Berlin - Nach dem Gespräch der Spitzen von CDU, CSU und SPD beim Bundespräsidenten über eine Regierungsbildung kündigen die Jusos ihre massive Gegenwehr gegen eine erneute große Koalition an. Der SPD-Parteinachwuchs starte heute eine Kampagne gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach wollen die Jusos noch am Vormittag auf ihrer Homepage eine Petition unter dem Motto #NoGroko veröffentlichen, in der sie alle SPD-Mitglieder dazu aufrufen, gegen eine Groko zu unterschreiben.

09:22 WhatsApp am Abend zeitweise gestört

Berlin - Der Messenger-Dienst WhatsApp ist am Abend zeitweise gestört gewesen. Betroffen von den Ausfällen waren unter anderem weite Teile Deutschlands. Doch auch in den Benelux-Staaten und Großbritannien hatten nach Angaben der Portale downdetector.com und allestoerungen.de viele Nutzer mit Problemen zu kämpfen. Bei den beiden Webseiten beklagten sich viele Nutzer über Ausfälle, so unter anderem auch an der US-Ostküste, Südamerika und Indien.

08:50 "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco verlobt

Los Angeles - Als Penny in "The Big Bang Theory" lehnte sie so manchen Heiratsantrag ab, bevor sie sich mit Leonard verlobte - nun hat sie auch im wahren Leben "Ja" gesagt: Kaley Cuoco wird heiraten. "Wir sind verlobt!", sagt die US-Schauspielerin unter Tränen in einem Video, das ihr frisch Verlobter Karl Cook auf Instagram postete - just zu Cuocos 32. Geburtstag. Eine Stunde später postete Cook noch ein Foto vom Verlobungsring, einem mit glitzernden Steinen besetzten Ring des Juweliers Nadis.