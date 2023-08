Der Monat August verläuft für den Aktienmarkt bislang sehr schwach. So hatte der Dax in der Vorwoche trotz seines am vergangenen Montag erreichten Rekordhochs von 16.528 Punkten letztlich etwas mehr als drei Prozent verloren - mit ausgelöst durch die Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch.