Börse in Frankfurt DAX: Kurse im XETRA-Handel am 26.10.2018 um 13:05 Uhr

15:08 FIFA vertagt Reform-Pläne

Kigali - Im millionenschweren Machtkampf um die umstrittene Reform der Club-WM und die Einführung einer neuen globalen Nations League ist die Entscheidung vertagt worden. Das FIFA-Council beschloss in nur die Einrichtung einer Task Force, wie Präsident Gianni Infantino sagte. DFB-Präsident Reinhard Grindel wertete dies als Erfolg. Die Vertreter Europas hätten mit ihrem geschlossenen Auftreten eine "Entscheidung ins Blaue hinein verhindert", sagte er. Unbekannte Geldgeber hatten mit ihrem versprochenen Investment in Höhe von insgesamt 25 Milliarden US-Dollar für Wirbel gesorgt.

15:05 Urteil: Ferrero darf kein Geheimnis um Pralinenzahl machen

Frankfurt/Main - Der Süßwarenhersteller Ferrero soll nach dem Willen der Justiz genauere Mengenangaben auf seine Pralinenpackungen schreiben. Im konkreten Fall ging es um eine Packung "Raffaello", bei der von außen zwar einzelne Pralinen, aber nicht deren konkrete Zahl erkennbar war. Eine Gewichtsangabe auf der Unterseite hielten die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt nicht für ausreichend und verlangten eine Angabe zur Zahl der enthaltenen Einzelpralinen. Gegen die Entscheidung kann noch Revision beim Bundesgerichtshof beantragt werden. Geklagt hatte die hessische Verbraucherzentrale.

15:04 Notfallpatient attackiert Sanitäter und Polizisten

Breisach - Statt sich helfen zu lassen, ist ein 46 Jahre alter Mann in Baden-Württemberg nach einem Krampfanfall auf Rettungssanitäter und Ersthelfer losgegangen. Obwohl er dringend medizinisch behandelt werden musste, attackierte er die Mitarbeiter des Rettungsdienstes und umstehende Passanten, wie die Polizei heute mitteilte. Als die Beamten in Breisach anrückten, ging er mit einem Holzknüppel auf die Polizisten los. Diese wehrten sich mit Pfefferspray. Einer der Beamten wurde bei dem Angriff verletzt. Der 46-Jährige wurde festgenommen und in eine Klinik gebracht.

14:30 Urteil gegen Patrick K.: Deutscher Kurden-Verband entsetzt

Istanbul - Nach dem Urteil gegen den Gießener Patrick K. in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zeigt sich die Kurdische Gemeinde Deutschland entsetzt. Das Urteil sei "erschütternd und demütigend", heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation, die ein Dachverband deutsch-kurdischer Vereine ist. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Mehmet Tanriverdi sagte demnach: "Der einzige Beweis für diesen Vorwurf ist, dass K. während seines Wanderurlaubs im kurdischen Grenzgebiet aufgegriffen wurde." Ein türkisches Gericht hat K. zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt.

14:07 Rassistische Chats unter Polizeischülern

Leipzig - In der Polizeifachschule in Leipzig sollen Schüler in einer internen Chat-Gruppe rassistische Nachrichten verfasst haben. Nach umgehender Prüfung des Chatprotokolls sei gegen einen von ihnen ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, um den Sachverhalt schnellstmöglich aufzuklären. Das teilte das Präsidium der sächsischen Bereitschaftspolizei mit. Rassistisches Gedankengut habe in den Reihen der Polizei keinen Platz und dürfr unter keinen Umständen toleriert oder verharmlost werden.