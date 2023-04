Börse in Frankfurt Dax weiter im Plus

Hierzulande legte der deutsche Leitindex im frühen Handel am Dienstag um 0,67 Prozent auf 15.702,83 Zähler zu. Wenige Tage vor Ostern hatte der Dax bei knapp unter 15.737 Punkten den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Dienstag um 1,20 Prozent auf 27.523,97 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,64 Prozent auf 4337,10 Punkte.

Anleger nahmen am Dienstag vor allem Einzelwerte aus dem MDax und SDax in den Blick. Zuvorderst waren es Hellofresh und Adtran, die Aufmerksamkeit erregten. So sprang das Papier des Essenslieferanten mit plus 5,0 Prozent an die Spitze des MDax, nachdem die US-Bank JPMorgan die Hellofresh-Aktie um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochsetzte.