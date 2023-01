Börse in Frankfurt Dax leicht im Minus

Synlab dagegen sackten im SDax um 5,9 Prozent ab, was ein Händler "übertrieben" nannte. Auslöser ist, dass die portugiesische Kartellbehörde ein Verfahren gegen zwei Tochter-Gesellschaften des Laborspezialisten eingeleitet hat. Im Raum stehen mögliche Verstöße zwischen 2016 und März 2022 gegen das Wettbewerbsrecht. Ein Händler sagte dazu allerdings: "Das ist zwar negativ für Synlab, aber der Kurseinbruch scheint übertrieben. Die Vorwürfe sind länderspezifisch und beschränken sich auf Tätigkeiten der beiden Töchter in diesem Land."

Umstufungen von Analysten bewegten ebenfalls. So wurden ProSiebenSat.1 von der Bank of America von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 7,10 Euro gekappt. Die Aktie büßte am MDax-Ende 2,7 Prozent ein. Südzucker zählten im Nebenwerte-Index zu den Favoriten mit plus 4,0 Prozent auf 17,26 Euro. Hier schrieb Analyst Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler, dass sich die Perspektiven am europäischen Zuckermarkt deutlich verbessert hätten.