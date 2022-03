Börse in Frankfurt Dax dreht ins Minus

Der Dax drehte nach anfänglichen Aufschlägen in die Verlustzone und gab 0,07 Prozent auf 14.430,70 Punkte nach. Am Vortag war der Leitindex mit einem Plus von knapp 3,8 Prozent aus dem Handel gegangen. Börsenkenner Jochen Stanzl von CMC Markets sieht den Dax nach der jüngsten Rally vor einer Verschnaufpause.

Zur Wochenmitte war das wichtigste deutsche Börsenbarometer von den Börsen in Fernost und den USA angeschoben worden. Auch gaben Hoffnungen auf eine Annäherung im Ukraine-Krieg Rückenwind, ebenso wie der jüngst wieder gefallene Ölpreis. Zudem schaffte am Vorabend die US-Notenbank aufgrund der Inflation erwartungsgemäß Fakten in der Zinswende und erhöhte den Leitzins um 0,25 Punkte. An diesem Handelstag dürfte auch die Bank of England mit einer weiteren Zinserhöhung folgen.