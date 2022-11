Börse in Frankfurt Dax legt vor dem Wochenende deutlich zu

Nach Gewinne von mehr als 20 Prozent seit dem Tief Ende September und dem Sprung über die Marke von 14.400 Punkten zu Wochenbeginn war die Aufholjagd im Dax zuletzt ins Stottern gekommen. Auch an vielen anderen Weltbörsen stockte die Rally. Börsianer sprechen von einem überkauften Niveau. In den USA mehren sich zudem die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed tatsächlich ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte - genau diese Hoffnung hatte die Rally an den internationalen Handelsplätzen in den vergangenen Wochen gespeist.

"Fürs Erste ist die Luft raus", umschrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Stimmung. Die Börsianer warteten nun auf Impulse. Christian Henke vom Broker IG sprach von einer "Pattsituation". So fehle es auf der einen Seite an Anschlusskäufen, auf der anderen Seite wollten die Investoren aber auch nicht verkaufen. Auf Wochensicht bahnt sich aber immerhin ein Plus von einem Prozent für den deutschen Leitindex an.