Börse in Frankfurt: Dax gibt leicht nach

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte am Donnerstag einen Abschlag von 1,15 Prozent auf 26.430,92 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank um rund 0,2 Prozent.

Die Entwicklung der Übersee-Börsen lud zu Gewinnmitnahmen ein. So schloss am Vortag in den USA der marktbreite S&P 500 mit leichten Verlusten am Tagestief. Auch in Asien dominierten am Morgen die Verkäufer.