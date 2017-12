Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 1.12.2017 um 20:30 Uhr

Nachrichten-Ticker

03:52 Hawaii führt Warnung vor Atomangriff wieder ein

Honolulu - Der US-Bundesstaat Hawaii hat erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges wieder Sirenen getestet, die vor einem atomaren Angriff warnen sollen. Vor dem Hintergrund einer möglichen Bedrohung durch Nordkorea hatte der Pazifik-Staat diese Maßnahme zuvor angekündigt, um Hawaiis Einwohner so für einen Ernstfall zu sensibilisieren. Pjöngjang hatte in den vergangenen Monaten mehrfach gedroht, US-Gebiet zu attackieren.

03:50 Ex-CDU-Größen fordern schärferes Profil der Partei

Berlin - Mehrere ehemals führende Christdemokraten haben mit dem Wahlkampf unter Kanzlerin Angela Merkel abgerechnet und ein schärferes Profil der Partei gefordert. Nordrhein-Westfalens Ex-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers sagte im ZDF-"heute journal" über die Strategie der Demobilisierung, also den Versuch, sich eine Mehrheit durch "Einschläfern" vieler Wähler zu sichern: "Das war immer schon undemokratisch." Hamburgs Ex-Bürgermeister Ole von Beust sagte: Auch in der Mittelschicht gebe es Sorgen, Abstiegsängste. Man könne nicht alles verdecken mit: "Uns geht's so gut wie noch nie."

02:59 Papst beendet Asien-Reise in Bangladesch

Dhaka - Papst Franziskus beendet heute seine Reise nach Myanmar und Bangladesch. Am sechsten und letzten Tag steht in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka unter anderem ein Besuch eines Heims des Mutter-Teresa-Ordens auf dem Programm. Der Papst will sich außerdem mit Priestern und Schülern einer katholischen Schule treffen sowie einen Friedhof besuchen. Am späten Nachmittag steht sein Rückflug nach Rom an.

02:54 Russland-Affäre: Trump-Schwiegersohn rückt in den Fokus

Washington - In der Russland-Affäre rückt Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner immer stärker in den Blickpunkt. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten war er eine treibende Kraft hinter den Moskau-Kontakten des ehemaligen Topberaters seines Vaters, Michael Flynn. Dieser hatte mit dem damaligen Moskauer Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, unter anderem über eine anstehende UN-Abstimmung zu Israel gesprochen. Dazu soll ihn Kushner angestiftet haben. Flynn hatte sich gestern schuldig bekannt, das FBI über seine Russland-Kontakte belogen zu haben.

01:46 Nach Tod im Tribunal: Ermittler finden Zyankali im Körper

Den Haag - Nach dem Suizid des bosnisch-kroatischen Kriegsverbrechers Slobodan Praljak im Gerichtssaal in Den Haag ist das Entsetzen groß. Bei dem Gift, mit dem er sich am Mittwoch das Leben genommen hatte, handelte es sich um Zyankali. Das teilte die Staatsanwaltschaft nach einer Obduktion mit. Viele Fragen blieben aber noch offen. Wer hat Praljak das tödliche Zyankali besorgt? Wie kam es in den Gerichtssaal? Praljak hatte unmittelbar nach seiner Verurteilung zu 20 Jahren Haft eine Flüssigkeit aus einer Art Flakon eingenommen. Er starb kurz darauf in einem Krankenhaus in Den Haag.