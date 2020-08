Börse in Frankfurt Dax mit kleinem Plus - Anleger zeigen leichte Zuversicht

Für die erst im Juni in den SDax aufgestiegenen Papiere des Herstellers von Personalmanagement-Software Atoss ging es um gut drei Prozent nach oben. Am Wochenende hatte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dafür ausgesprochen, die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Das könne Atoss Software zugute kommen, sagte ein Börsianer. Denn dessen Produkte setzten Unternehmen in die Lage, das Arbeitsmarktinstrument intern korrekt umzusetzen.

Die Anteilscheine von Dr. Hönle schnellten um mehr als acht Prozent in die Höhe. Der Ultraviolett-Spezialist übernimmt die Sterilsystems GmbH und baut damit die Aktivitäten im Segment Life Science aus. Diese entwickelt UVC-Systeme zur Luft- und Oberflächenentkeimung.

Der EuroStoxx schloss mit plus 0,02 Prozent auf 3305,85 Zähler kaum verändert. In Paris rückte der Cac 40 um 0,2 Prozent vor, während der FTSE 100 in London angesichts starker Minenwerte sogar um 0,6 Prozent stieg. Der New Yorker Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss leicht im Minus.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,43 Prozent am Freitag auf minus 0,44 Prozent. Der Rentenindex Rex rückte um 0,05 Prozent auf 145,14 Punkte vor. Der Bund Future legte um 0,32 Prozent auf 176,24 Punkte zu. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1853 (Freitag: 1,1813) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8437 (0,8465) Euro.

