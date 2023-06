In den USA hatte sich das Börsenbarometer Dow Jones Industrial am Freitag nach dem europäischen Börsenschluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen. In Asien starteten die Aktienmärkte am Morgen ebenfalls mit Gewinnen in die neue Woche.

Unternehmensseitig standen im Dax an diesem Morgen vor allem die Aktien von Adidas, Rheinmetall und VW im Blick. Vom Analysehaus Bernstein auf "Outperform" hochgestuft, gewannen die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers an der Spitze des Leitindex 3,5 Prozent.