Börse in Frankfurt Dax über 13.000 Punkten: Impfstoff-Euphorie und Biden-Sieg

Rheinmetall gewannen 6,8 Prozent und machten damit ihre Freitagsverluste, als der Rüstungskonzern und Autozulieferer seine Quartalszahlen vorlegte, mehr als wett.

Der Euro zog am frühen Nachmittag an und kostete 1,1887 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1870 Dollar festgesetzt. In der vergangenen Woche was der Eurokurs um etwa zwei Cent gestiegen. Am Rentenmarkt betrug die Umlaufrendite unverändert minus 0,64 Prozent. Der Rentenindex Rex stand unverändert auf 146,61 Punkten. Der Bund-Future verlor 0,62 Prozent auf 175,03 Punkte.

