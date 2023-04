Börse in Frankfurt Wall-Street-Gewinne treiben Dax weiter hoch

Mit großer Spannung wird auf den Start der Berichtssaison in den USA gewartet, denn die US-Großbanken JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Anleger dürften darauf schauen, ob und in welchem Ausmaß die jüngste Schieflage bei US-Regionalbanken nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) auch in den Bilanzen der großen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen haben.

Die Aktien von Covestro gehörten am Freitagmorgen zu den Favoriten im Dax mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der Kunststoffhersteller hatte am Vorabend überraschend Eckdaten zum ersten Jahresviertel bekannt gegeben. In einem schwierigen Branchenumfeld musste Covestro zwar deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen, doch brach das operative Ergebnis weit weniger stark ein als befürchtet.

Mit plus 2,5 Prozent waren die Anteile von Vonovia Spitzenwert im Leitindex, und auch im MDax und SDax zählten Immobilienwerte zu den Favoriten. Hensoldt sprangen zum Handelsstart auf 36,24 Euro und damit auf ein Rekordhoch. Zuletzt ging es noch um gut zwei Prozent hoch. In der ARD-Sendung "Wirtschaft vor acht" am Donnerstagabend war unter anderem der deutsche Rüstungshersteller vorgestellt worden. Daraufhin schnellte der Aktienkurs auf nachbörslichen Handelsplattformen in die Höhe.