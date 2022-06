Börse in Frankfurt Dax tief im Minus - US-Inflationsdaten verstärken Kursrutsch

Mit minus 3,36 Prozent auf 3599,20 Punkten litt auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 unter den trüben Aussichten für den Aktienmarkt. An den Leitbörsen in Paris und London ging es ebenfalls deutlich abwärts. In New York fiel der Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um fast zweieinhalb Prozent, an der Technologiebörse Nasdaq zogen die Wachstumssorgen die Kurse noch stärker nach unten.