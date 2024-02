New York - Rund 277 Milliarden Dollar mehr Börsenwert an einem Tag: Der Chipkonzern Nvidia hat dank der KI-Euphorie der Anleger einen Wall-Street-Rekord aufgestellt. Der Marktwert des Halbleiter-Spezialisten rückte damit an die Marke von zwei Billionen Dollar. Nvidia hatte am Vortag Quartalszahlen mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn vorgelegt und die Erwartungen von Analysten erneut deutlich übertroffen. Konzernchef Jensen Huang stellte zudem weiteres Wachstum in Aussicht.