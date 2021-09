Börse Kaum Bewegung auf dem deutschen Aktienmarkt

Laut den Experten der Commerzbank gibt es am Markt wegen gemischter Perspektiven derzeit jedoch kein klares Stimmungsbild. So deuteten die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten daraufhin, "dass der Preisdruck nachgelassen hat, was der US-Notenbank Fed eine gewisse Flexibilität beim Tapering-Zeitplan gibt", schrieben die Commerzbank-Experten Hao Zhou und Charlie Lay. Die US-Währungshüter, die in der kommenden Woche zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen, hatten zuletzt eine Eindämmung - das sogenannte "Tapering" ihrer milliardenschweren Anleihekäufe signalisiert.

Im Dax stachen Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) heraus, die Papiere des Dialysespezialisten setzten mit einem Minus von knapp zwei Prozent ihre jüngste Talfahrt fort. Aktien der FMC-Mutter Fresenius gaben um 1,2 Prozent nach.

Auch Auto1 rutschten nach endgültigen Zahlen noch weiter ab, mit einem Minus von mehr als 3 Prozent am MDax-Ende erreichten sie ein Rekordtief. Ebenfalls unter Druck standen einige Aufsteiger vom MDax in den Dax: Puma verloren 1,4 Prozent, Zalando büßten 1,3 Prozent ein, und für Hellofresh ging es um mehr als 2,3 Prozent bergab. Das Unternehmen hatte zuletzt die Beteiligung am russischen Unternehmen Chefmarket verkündet.

Während Aktien des Batteriekonzerns Varta ohne kursbewegende Nachrichten auf ein Tief seit Mai fielen und zuletzt rund 3 Prozent verloren, profitieren Lanxess von einer positiven Analystenstimme mit rund 1,5 Prozent Kursplus. Vergleichsweise wenig Rückenwind bescherte eine nochmals angehobene Jahresprognose dem Chemikalienhändler Brenntag. Die Papiere rückten um 0,6 Prozent vor.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-224236/4