Bogenschießen: BSFD starten erfolgreich in die Saison

Trotz Dauerregen und rutschiger Waldpfade überzeugten die vier angereisten Athletinnen und Athleten der BSFD. Dieter Fischer sicherte sich den Titel in der Klasse Langbogen Masters, Klaus Heiß triumphierte in der Klasse Recurve Masters. Jürgen Stumm erreichte Rang zwei bei den Blankbogen Herren, während Saniye Yumlu mit Platz drei bei den Recurve Damen das Podium komplettierte. Nur zwei Wochen später ging es für die BSFD-Schützen bei den Landesmeisterschaften des Bogensportverbands Baden-Württemberg weiter. In Ohrnberg mussten bei großer Hitze insgesamt 144 Pfeile auf vier Entfernungen geschossen werden, ein Format, das als große FITA-Runde bekannt ist.

Wieder einmal bewies Dieter Fischer Ausdauer und Klasse. Vergangene Woche gewann er in der Klasse Ü65 Kompositbogen, tags darauf folgte der Titel in der Klasse Ü65 Langbogen. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Jonathan Roth, der bei seiner ersten Landesmeisterschaft gleich den Titel in der Klasse Langbogen Herren holte. Die BSFD blicken nun auf zwei erfolgreiche Turnierwochenenden zurück und bereiten sich auf die kommenden Herausforderungen vor. Bereits am kommenden Wochenende stehen die Landesmeisterschaften im 3D-Bogenschießen in Weiler Höri am Bodensee an.