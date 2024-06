Das Schallbacher Bogen-Talent nahm zum ersten Mal an einem nationalen Ranglistenturnier teil. Hier schießen alle Altersklassen. Es ist die Qualifikation des Deutschen Schützenbundes für die Besetzung der Nationalmannschaften.

In der ersten Qualifikationsrunde schoss Joel Jennrich 680 Ringe. Das war eine starke Leistung. Bei den darauffolgenden Matches gewann er drei von sechs. In der zweiten Qualifikationsrunde erzielte der Schallbacher exakt dieselbe Ringzahl wie im ersten Wettkampf. Noel Jennrich zog in die Final-Matches ein, verpasste dort aber eine Medaille. Mehr als ein Trost war dann für ihn die EM-Nominierung, weil er in der Junioren-Altersklasse absolut der Beste war. Nun kann er auf internationaler Ebene zeigen, was er kann. pd