Bogensport: Dreifacher Wumms mal zwei

Am ersten Tag, in der sogenannten Standardrunde, gelang mit 293 Ringen (von 300 möglichen) Marcia Bingemer und am Tag zwei in der Flint- Runde ebenfalls ein Rekordergebnis von 266 Ringen (280 möglich). Peter Haack war an diesem Wochenende ebenfalls „on fire“ und konnte sowohl in der Standardrunde 271 (300) wie auch der Flint-Runde 232 (280) den deutschen Rekord verbessern.

Als nächstes Highlight im Bogensport bietet sich die Relegation zur Regionalliga Südwest an. Hier werden am 2. März in Schliengen in der Sporthalle der Hebelschule acht Mannschaften aus dem Saarland (SC Ensheim), Rheinland-Pfalz (SV Bruchmühlbach), Württemberg (BSC Stuttgart, SGi Ditzingen II), Baden (KBS Bad Schönborn) und Südbaden (BC Villingen Schwenningen II, Zell im Wiesental) um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest kämpfen. Insbesondere wird es spannend sein, wie sich der Lokalmatador aus Zell im Wiesental gegen die starke Konkurrenz schlagen wird. Die Halle wird ab 12 Uhr für Zuschauer geöffnet sein und der Eintritt ist frei. Für die Bewirtung und den Ablauf sorgt der BSCM.