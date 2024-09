Die deutschen Meisterschaften im Bogenschießen des deutschen Schützenbundes (DSB) fanden jetzt in Wiesbaden statt. Von den Bogensportfreunden Dreilandereck (BSFD) aus Schallbach waren Joel Louis Jennrich und Malte Lewerenz am Start. Joel Louis Jennrich konnte in der Disziplin Compound Jugend den fünften Platz und Malte errang mit Platz 33 eine Position in der Mitte des Feldes der Recurve Masters. Bei der DM des DSB zeigte sich sehr deutlich, dass man dort den nicht-Olympischen Disziplinen oder der Jugendarbeit wenig Raum geben möchte. So wurde die Jugend weiblich und männlich zusammengeworfen im Bereich Compound und die Teilnehmerzahl extrem reduziert. So kann man Jugendliche nicht wirksam für den Bogensport motivieren. Der zweite große Bogensportverband in Deutschland, der Deutsche Bogensportverband (DBSV), befasst sich nur mit dem Bogensport und dementsprechend bietet man hier und auch in den Landesverbänden den Sportlern eine bessere Plattform als der DSB. Die deutschen Meisterschaften der Jugend wurden in Jena ausgetragen. Hier fanden gleich vier Markgräfler Sportler eine Möglichkeit sich mit anderen gleichaltrigen zu messen. Von den BSFD in Schallbach waren drei Schützen dabei. Joel Louis Jennrich belegte in der Disziplin U15 männlich Compound den ersten Platz, Ellen Schilling belegte Platz eins in der Disziplin Compound U15 weiblich. David Meininger errang den fünften Platz in der Disziplin U15 männlich Jagdbogen. Vom Bogensportclub Markgräflerland nahm Maira Fußy den weiten Weg auf sich. Sie konnte bei ihren ersten deutschen Meisterschaften im Freien bei starkem Wind einen respektablen siebten Platz (U12/Recurve) erringen.