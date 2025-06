Bonds Bigband auf Tour: Viel Musik gemacht und viel erlebt

Die Bonds Bigband kann man in nächster Zeit auch in der Region erleben: Am 10. Juli beim Domhofsommer der Kirchgemeinde Alt-Weil, am 27. Juli beim Miteinanderfest in Friedlingen, am 31. Juli auf Einladung zur Bundesfeier der Schweiz an der Schiffslände Basel und am 2. August auf dem 3-Länder-Stadt-Festival.