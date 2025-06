Bonus-System Punkte mit der Girocard: Sparkassen und Payback neue Partner

Möglich sein wird das für registrierte Nutzer zunächst in regionalen Shops, die Partner der "S-Vorteilswelt" der Sparkassen sind, in dem Händler bestimmte Vergünstigungen offerieren. Nach und nach sollen Girocard-Nutzer bei etwa 12.000 regionalen Händlern in Deutschland Payback-Punkte sammeln können.

Nutzung ist freiwillig

Auch wenn neuere Girocards der Sparkassen bereits ein Payback-Logo aufgeprägt haben: Wer das Angebot nutzen will, muss sich einmalig dafür anmelden, wie Joachim Schmalzl, Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), sagt: