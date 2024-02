Berlin - Kulturstaatsministerin Claudia Roth will mit einem Steuermodell wieder mehr Filmproduktionen nach Deutschland locken. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern mit Steueranreizen für Filmschaffende sei Deutschland ein Stück weit abgehängt, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in Berlin zur geplanten Filmförderung. "Wir haben massive Standortnachteile." Die oscarprämierte Produktion "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger sei aus Steuergründen zum Beispiel auf Tschechien ausgewichen.