Borussia Dortmund "Gekämpft, gekratzt, gebissen": BVB schöpft Zuversicht

Ähnlich sah es Terzic: "Was uns positiv stimmt, ist die Art und Weise, wie wir unser Tor verteidigt haben. Da ist der Funke auf die Tribüne gesprungen und wieder zurück." Gleich bei seinem Comeback als Cheftrainer nach einem Jahr stellte der 39 Jahre alte Rose-Nachfolger einen Rekord ein. Zu den sieben Liga-Siegen am Ende der Saison 20/21 kam ein weiterer hinzu. Acht Erfolge in Serie schaffte beim BVB nur der als Trainer-Legende verehrte Jürgen Klopp vor zehn Jahren.

Adeyemi droht verletzt auszufallen

Getrübt wurde die Terzic-Freude jedoch durch die Verletzung von Karim Adeyemi. Der Nationalspieler musste aufgrund einer Fußverletzung bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden und droht damit als bereits vierter Neuzugang nach Sébastien Haller, Niklas Süle und Salih Özcan auszufallen. Von einer längeren Zwangspause geht Adeyemi jedoch nicht aus. "Mir geht es schon besser, und ich hoffe, es ist nichts Dramatisches", sagte der 20 Jahre alte Angreifer nach dem Spiel.

Ein weiterer Einkauf könnte Terzic über das bisherige Pech mit den Neuzugängen hinwegtrösten. Denn bei der kniffligen Suche nach Ersatz für den an einem Tumor erkrankten Torjäger Haller gibt es Fortschritte. "Natürlich haben wir einige Optionen kreiert und sind zielführend unterwegs. Es wird wohl noch was passieren - ich denke sehr zeitnah", verriet Kehl bei Sky und kündigte eine adäquate Lösung an: "Was wir machen, wird passen." In der Öffentlichkeit wurden zuletzt Namen wie Memphis Depay, Mauro Icardi, Edinson Cavani, Edin Dzeko, Giovanni Simeone, Krzysztof Piatek oder Anthony Modeste gehandelt.

Dass die Fans den Heimweg nicht direkt nach dem Schlusspfiff antreten konnten, war der Aufregung um ein verdächtiges Fahrzeug mit laufendem Motor in Stadionnähe geschuldet. Auf Geheiß der Polizei wurden die Zuschauer zunächst am Verlassen der Arena gehindert. Erst als geklärt war, dass der Motor des PKW aufgrund eines technischen Defektes lief und der Fahrzeughalter und Tribünengast zum Vorfall befragt werden konnte, gab es Entwarnung. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging zu keinem Zeitpunkt weder von dem Fahrzeug noch dem Halter eine Gefahr aus", hieß es wenig später von der Polizei.