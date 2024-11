Box-Event auf Netflix Tyson verliert bei Box-Comeback und lässt Rückkehr offen

Im ersten offiziell gewerteten Boxkampf seit 2005 war Tyson zwar gut und aggressiv gestartet - verlor dann aber klar die Kontrolle an seinen viel jüngeren Gegner. Tysons Abwehrarbeit war zwar gut, eigene Attacken versuchte er in den jeweils zwei Minuten langen verbleibenden Runden allerdings nicht mehr. In den Schlusssekunden stellten beide den Kampf ein, Paul verbeugte sich vor Tyson.

Probleme bei der Übertragung

"Ich kam, um zu kämpfen. Ich habe niemandem etwas bewiesen außer mir selbst. Ich bin einfach glücklich mit dem, was ich geschafft habe", sagte Tyson danach. "Mike ist eine Legende, er ist der Größte. Dieser Mann ist eine Ikone, und es ist eine Ehre gegen ihn zu kämpfen", kommentierte Jake Paul das als Mega-Event inszenierte Spektakel. "Mehr als 120 Millionen Leute bei Netflix, wir haben die Seite lahmgelegt", jubelte er. Tatsächlich posteten zahlreiche Nutzer im Internet ihren Ärger über Verbindungs- und Übertragungsprobleme schon vor Beginn des Hauptkampfes.