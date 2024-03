Box-Office "Dune: Part Two" erfolgreicher als erster Teil

Berlin - Der Erfolg des Science-Fiction-Epos "Dune: Part Two" hält an und ist bereits größer als der des ersten Teils. Laut dem Branchenportal "Box Office Mojo" spielte der Film seit Kinostart weltweit bereits 494,7 Millionen US-Dollar (454 Millionen Euro) ein. Der erste bildgewaltige Teil (2021) von Regisseur Denis Villeneuve schaffte demnach weltweit ein Ergebnis von mehr als 400 Millionen Euro. Der zweite Teil von "Dune" kam am 29. Februar in die deutschen Kinos.