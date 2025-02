Boxclub Weil am Rhein: In Erinnerungen an früher geschwelgt

Beim Boxclub läuft es rund, an allen drei Trainingsabenden ist die Sporthalle der Rheinschule proppenvoll. In den Übungsabenden werden neben den neben den Feinheiten des Boxens, auch Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination trainiert. Etwa ab dem zehnten Lebensjahr sei es für Kinder sinnvoll, am Training teilzunehmen, um von klein auf die Techniken zu erlernen.

Die Gründung

Am 7. September 1976 gründeten 25 boxbegeisterte Männer im Restaurant „Warteck“ in Basel den Boxclub Weil. Zum Vorsitzenden wurde damals Huttinger gewählt. Neben der Mitgliedschaft im Amateurboxverband Baden stellte der Verein auch schon am 16. September 1976 den Antrag auf die Mitgliedschaft in den Weiler Sportring. Die Aufnahme erfolgte mit der Hoffnung und Unterstützung, dass das Boxen in Weil wieder eine feste Größe werde. Der Boxclub hatte viele Anhänger und wurde zu einem sportlichen Aushängeschild von Weil. „Den ersten Vergleichswettkampf gewannen die Weiler Boxer, die sich mit Gastboxern verstärkt hatten, mit 13:7 Punkten beim Box-Club Riegel“, erinnert sich Huttinger.