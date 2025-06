Brände Ehemalige Staatsoperette in Dresden in Flammen

Zweiter Brand des Tages mit Rauchwarnung

Die Feuerwehr hatte in Dresden schon am Freitagmittag einen Brand mit starker Rauchentwicklung in einem unbenutzten Gebäude bekämpft. Das Feuer war in einem leeren Bahnhofsgebäude in der Dresdner Neustadt ausgebrochen. Weil dieses stark zugewuchert und einsturzgefährdet ist, konnte der Brand nur von außen bekämpft werden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

Mit Unterstützung einer Drohnenstaffel brachten die rund 45 Einsatzkräfte die Lage laut einer Mitteilung unter Kontrolle. Sie konnte die Ausbreitung der Flammen stoppen. Auch in diesem Fall war die Bevölkerung vor der Rauchentwicklung gewarnt worden.

Staatsoperette seit 2016 in Dresden-Mitte

Die Staatsoperette Dresden blickt mit ihren Vorgängern auf über 240 Jahre Tradition als musikalisches Volkstheater in Dresden zurück. Seit Oktober 1947 hatte sie ihr Domizil in einem ehemaligen Gasthof in Leuben im Osten der Stadt. Im Jahr 2002 war wegen der prekären Haushaltslage der Stadt die Schließung der Kulturstätte im Gespräch - dagegen gab es riesigen Protest. Seit Dezember 2016 spielt das Ensemble auf dem Areal des ehemaligen Kraftwerks Mitte im Zentrum der Stadt.