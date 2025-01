Weiterhin unklar ist, was zum Großbrand der Lagerhalle geführt hat. Die Polizei geht hier von mehr als einer Million Euro an Schaden aus. „Noch ist die Ursache nicht geklärt“, sagte am Donnerstag Sprecher Thorsten Stauch auf Anfrage unserer Zeitung.

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Silvesterbilanz Lörracher starten laut- und lichtstark in das Jahr 2025 – mit Nebengeräuschen Die Feuerwehr hat am Silvestertag und an Neujahr einiges zu tun.

Rund um den Jahreswechsel gab es außerdem weitere Brände in Lörrach und der Region. Silvesterkracher & Co. könnten als Ursache dabei häufig nicht ausgeschlossen werden, so der Sprecher. Anders sehe es womöglich bei dem Gartenhüttenbrand am Silvesternachmittag in Haagen aus. „Es wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit früheren Bränden in der Region besteht. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen eingeleitet“, hieß es direkt im Polizeibericht. Bürger sorgen sich hier ein Stück weit.