Brand auf dem Lohhof: Große Welle von Hilfsbereitschaft

Wie berichtet, war am Sonntag eine Lagerhalle für Heu und Stroh in Flammen aufgegangen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Bis zu 150 Einsatzkräfte in 30 Fahrzeugen von verschiedenen Organisationen waren vor Ort.

Hoher Schaden

Allein das Futter habe einen Wert zwischen 16 000 und 20 000 Euro gehabt, der Schaden an der Halle liege wohl bei 150 000 bis 200 000 Euro, sagt Schön. Bis alles neu gebaut und das neue Futter da sei, rechne er mit Kosten in Höhe von 300 000 Euro. Das hänge aber auch davon ab, ob die Bodenplatte noch nutzbar sei. Mit der Versicherung habe er schon Kontakt aufgenommen. Der Brand sei für ihn „wie ein Schlag ins Gesicht“. Er macht aber nicht den Eindruck, als hätte er den Mut verloren. Das Weihnachtsgeschäft gehe weiter, betont Schön. Die Kunden hätten nun eben ein bisschen weniger Platz auf dem Hof. Die Familie bietet Geflügel und Eier an. Und gerade zu Weihnachten sind Gänse gefragt.