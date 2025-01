Brand bei Hindu-Fest Feuer bei weltgrößtem Pilgerfestival in Indien

Kumbh Melas werden seit Tausenden von Jahren gefeiert. Sie gehen auf einen hinduistischen Schöpfungsmythos zurück, nach dem ein Gott im Streit mit Dämonen einen Krug mit heiligem Nektar ergatterte. Auf der Flucht in den Himmel verlor er an vier Orten einige Tropfen der Flüssigkeit. Dort wird heute alle drei Jahre reihum die Kumbh Mela gefeiert. Nur alle zwölf Jahre findet das Fest am Zusammenfluss von Ganges, Yamuna und dem nur in der Mythologie existierenden Strom Saraswati statt. Zur Maha Kumbh Mela im Jahr 2013 waren offiziellen Angaben zufolge rund 120 Millionen Menschen gekommen.