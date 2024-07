Herford - Nach einem Feuer in einer Bar in der Herforder Innenstadt ermittelt die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Ob eine Explosion der Auslöser war, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der federführenden Polizei Bielefeld. In der Bar sei es zu einem Brand gekommen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sage die Sprecherin.