Brand: Frau stirbt bei Feuer in Fischräucherei

Schönberg - Bei einem Feuer in einer Fischräucherei an der Promenade im Ostseebad Schönberg ist eine 58-jährige Frau ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr gegen 10.20 Uhr alarmiert wurde, brannte das Fischgeschäft bereits in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte.