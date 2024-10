Brand im Rheincenter: Löscharbeiten an einem komplizierten Gebäude

Verwinkeltes Gebäude erschwert den Einsatz

Von dem Brand ist nach Aussagen des Feuerwehrsprechers ein Großteil des großen, verwinkelten und daher für eine Feuerwehreinsatz komplizierten Gebäudes betroffen.

Für die Feuerwehr Weil am Rhein ist das bisher einer der größten Einsätze in diesem Jahr. Foto: Beatrice Ehrlich

Personenschaden gebe es keinen, sagt er. Das sei das allerwichtigste. Weil es so früh am Morgen war, waren noch kaum Kunden in dem Einkaufszentrum.

Angestellte harren draußen im Regen aus

Betroffen von dem Brand sind hauptsächlich Angestellte der Geschäfte dort, vom Schuh-Discounter bis zum Taschengeschäft. Sie haben alles liegen und stehen lassen, als die Sirene am Morgen erklang, um auf schnellstem Weg ins Freie zu gelangen.

Nur wenige Passanten schauen aus sicherem Abstand zu. Foto: Beatrice Ehrlich

„Den Laden schließen und so schnell wie möglich raus“, fasst ein Mann sein Vorgehen zusammen. Nur zwei Kunden habe man herauslotsen müssen.

Parkgarage ist nicht betretbar

Nun harren die Angestellten in sicherem Abstand vom Gebäude im Rheinpark aus. Es regnet. Nach Hause gehen wollen sie nicht, denn im Gebäude befinden sich noch ihre persönliche Gegenstände sowie die Autos.

Weitere Feuerwehrfahrzeuge stehen entlang der Colmarer Straße in Richtung Norden. Foto: Beatrice Ehrlich

Auch die in das Gebäude integrierte Parkgarage darf nicht betreten werden. Dass die Autos Schaden erleiden, sei nicht zu erwarten, versichert der Feuerwehrsprecher.

Evakuierung des Gebäudes hat gut funktioniert

Als die Einsatzkräfte am Morgen im Rheincenter eintrafen, war die Evakuierung des Gebäudes bereits in vollem Gange. „Das funktioniert hier am Rheincenter immer sehr gut“, lobt Kommandant Frank Sommerhalter.

Die Evakuierung habe gut funktioniert, lobt Gesamtkommandant und Einsatzleiter Frank Sommerhalter. Foto: Beatrice Ehrlich

Für jene, die schon länger dort arbeiten, ist das nichts Neues. Fehlalarm im Rheincenter – das komme immer wieder mal vor, zuletzt in der vergangenen Woche, sagt eine Frau. Doch da hätte das Gebäude nach rund 15 Minuten wieder betreten werden können, während heute bereits drei Stunden vergangen seien.

Einsatzende ist noch nicht absehbar

Das bestätigt Sommerhalter auf Nachfrage. Im Rheincenter schlügen die Alarmanlagen immer wieder mal an. Auch er sei verwundert gewesen, als er beim jüngsten Alarm auf eine solche großräumige Brandlage gestoßen sei.

Auch das DRK Weil am Rhein-Haltingen ist am Rheincenter. Foto: Beatrice Ehrlich

Wann die Brandbekämpfung beendet sein werde, könne man jetzt noch nicht absehen, sagte er.

Elektronik ist oft Ursache für Brände

Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Rund ein Drittel aller Brände entstünden durch Schäden in der Elektronik oder Elektrik, ordnet Feuerwehrsprecher Engler den Vorfall ein. So etwas komme gar nicht so selten vor. Oft sei eine Fehlnutzung der Auslöser, etwa, in dem mehrere Mehrfachstecker hintereinander geschaltet seien. Er könne aber keine Aussage darüber treffen, was den Brand im Rheincenter ausgelöst habe, fügt er an.