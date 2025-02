Brand in Fröhnd: Hirtenbrunnen ist nur noch Schutt und Asche

Die Brandursache bleibt weiterhin unklar

Laut Polizeisprecher Thomas Batzel geht man von einem Schaden von rund einer Million Euro aus. Die Brandursache sei noch nicht bekannt. Dazu ermittelt die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft. Doch Batzel gibt wenig Hoffnung, dass die Ursache ausfindig gemacht werden kann: „Wenn ein Haus so komplett niederbrennt, dann ist es auch für den Brandsachverständigen schwer, eine Ursache zu ermitteln.“ Ob überhaupt irgendwelche Spuren gesichert werden könnten, sei aktuell noch unklar.

Die Herausforderung: Das Löschwasser wurde knapp

Eine große Herausforderung für die Feuerwehr war, dass in Fröhnd-Hof nicht ausreichend Löschwasser vorhanden war. 14 Liter pro Sekunde also 840 Liter in der Minute konnten vom Hochbehälter entnommen werden. Dies seien wiederum 50 Kubikmeter in der Stunde. „Das ist nicht viel für ein solches Brandgeschehen“, sagt Häubner im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Regel sei, dass eine Kommune in Mischgebieten – wie in Hof – 96 Kubikmeter pro Stunde für die Dauer von zwei Stunden an Löschwasser sicherstellen müsse. „Das war schon eine knappe Kiste“, so Häubner.

Aufwendig und lange war der Einsatz beim Brand des Hirtenbrunnen. Foto: Verena Wehrle

Die Feuerwehr finde dennoch ihr Wasser, wenn auch mit einem wesentlich größeren Aufwand. So musste die Wehr aus Schopfheim mit einem 2000-Meter-Schlauch anrücken, mit dem dann Wasser aus dem Fischweiher mit mehreren Verstärkerpumpen geholt werden konnte. Es habe somit auch einiges an Zeit gedauert, bis ausreichend Löschwasser organisiert war. Aber Häubner betont auch: „In diesem Fall hatte diese Problematik keinen Einfluss auf die Löscharbeiten, das Haus war nicht mehr zu retten.“ Mit einem Netzmittel aus Schaum habe man zudem die Löschwirkung des Wassers verstärkt. „Kritisch wäre es gewesen, hätte es im Sommer gebrannt.“ Die Kommune sollte diese Erfahrung nutzen und dies reflektieren, so die Meinung Häubners: „Sie sollte berechnen, analysieren und reflektieren.“ Die Feuerwehr selbst werde aus der Erfahrung lernen und in solchen Orten schon in der Erstalarmierung die Schlauchkomponente mit anfordern.