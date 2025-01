Zu einem Brand in einem Keller wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstag gegen 0.50 Uhr gerufen. Die Feuerwehr löschte das Feuer in dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Rütte“, teilt die Polizei mit. Alle Bewohner verließen das Gebäude eigenständig. Der Rettungsdienst untersuchte die Bewohner. Dabei stellte er keine keine Verletzungen fest. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liegt laut Polizei wohl im fünfstelligen Bereich. Da die Polizei eine fahrlässige Brandstiftung nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausschließt, hat sie die Ermittlungen aufgenommen.