Der Brand war demnach am Sonntagabend im fünften Stock des sechsstöckigen Ember Hotels ausgebrochen. Insgesamt sollen sich etwa 75 Gäste in dem Hotel befunden haben. Dutzende retteten sich auf das Dach des Gebäudes. Sie wurden von den Einsatzkräften mittels Drehleitern in Sicherheit gebracht. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr die Flammen gegen 22.30 Uhr Ortszeit unter Kontrolle bringen.

Bei Touristen gerade zu Silvester beliebt

Ermittler sammelten am Montag Zeugenaussagen, um die Ursache des Feuers zu ergründen. Das Ember Hotel liegt nur wenige Minuten von der Backpackermeile Khaosan Road entfernt. Die pulsierende Straße im alten Stadtviertel Banglamphu ist bei Menschen aus aller Welt gerade für ihre ausgelassenen Silvesterfeierlichkeiten berühmt.